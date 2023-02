Le Caméléon – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE ROLAND, 5 avril 2023, PARIS.

Le Caméléon – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE ROLAND. Un spectacle à la date du 2023-04-05 au 2023-04-23 15:30. Tarif : 34.1 à 34.1 euros.

LE CAMÉLÉONTexte et interprétation Elsa AgnèsMise en scène Anne-Lise Heimburger Scénographie Silvia CostaComposition instrumentale Eve RisserCréation sonore Adrian’ BourgetLumières Guillaume AlloryCostumes Anne-Lise Heimburger et Silvia CostaAteliers décors Atelier du Théâtre de Liège «JE MÈNE UNE VIE SECRÈTE QUE TOUT LE MONDE IGNORE.» Le Caméléon c’est une fille, une jeune fille, jeune femme pas encore femme, un peu garçonne, call-girl cow-boy, créature sauvage diplômée en docilité. Elle paraît toujours autre mais c’est sans doute la même qui, à l’image de son animal tutélaire, change de peau, de pays, de métier, de milieu, de partenaire, prête à tout pour fuir la médiocrité. Elle a un corps Vésuve et un visage couleur grenade qu’elle peint et expose tout à la fois. Sa bouche sanguine déverse des cascades de mots. Rien ne semble capable de border le flot qui la secoue. C’est l’Etna en ébullition. On ne pactise pas avec l’Etna, elle sait cela, on le gravit, on s’en méfie, on l’apprivoise tant et si bien qu’un jour on parvient à y vivre. Seule en scène, l’auteure et actrice Elsa Agnès bataille avec les pulsions de ses anti-héroïnes sous la direction d’Anne-Lise Heimburger. Comme dans un road-movie, on suit cette femme-caméléon qui préfèrera toujours un acte, même irréparable, à l’immobilité. Dieu vomit les tièdes. Elle aussi. LE CAMELEON Anne-Lise Heimburger, Elsa Agnès, LE CAMELEON EUR34.1 34.1 euros

Votre billet est ici

TH.ROND-POINT SALLE ROLAND PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt 75008

LE CAMÉLÉON

Texte et interprétation Elsa Agnès

Mise en scène Anne-Lise Heimburger

Scénographie Silvia Costa

Composition instrumentale Eve Risser

Création sonore Adrian’ Bourget

Lumières Guillaume Allory

Costumes Anne-Lise Heimburger et Silvia Costa

Ateliers décors Atelier du Théâtre de Liège

«JE MÈNE UNE VIE SECRÈTE QUE TOUT LE MONDE IGNORE.»

Le Caméléon c’est une fille, une jeune fille, jeune femme pas encore femme, un peu garçonne, call-girl cow-boy, créature sauvage diplômée en docilité. Elle paraît toujours autre mais c’est sans doute la même qui, à l’image de son animal tutélaire, change de peau, de pays, de métier, de milieu, de partenaire, prête à tout pour fuir la médiocrité. Elle a un corps Vésuve et un visage couleur grenade qu’elle peint et expose tout à la fois. Sa bouche sanguine déverse des cascades de mots. Rien ne semble capable de border le flot qui la secoue. C’est l’Etna en ébullition. On ne pactise pas avec l’Etna, elle sait cela, on le gravit, on s’en méfie, on l’apprivoise tant et si bien qu’un jour on parvient à y vivre. Seule en scène, l’auteure et actrice Elsa Agnès bataille avec les pulsions de ses anti-héroïnes sous la direction d’Anne-Lise Heimburger. Comme dans un road-movie, on suit cette femme-caméléon qui préfèrera toujours un acte, même irréparable, à l’immobilité. Dieu vomit les tièdes. Elle aussi.

.2023-04-23.

Votre billet est ici