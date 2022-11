Le cambrioleur de Noël

2022-12-17 16:00:00 – 2022-12-18 EUR 10 10 C’est la nuit de Noël, Jack le cambrioleur s’introduit dans une maison où se cache un coffre-fort plein d’argent et de bijoux.



Malheureusement pour Jack, les habitants de la maison ne dorment pas beaucoup et n’arrêtent pas d’interrompre son travail. Pour ne pas se faire attraper, il va devoir se faire passer pour le père Noël, ce sera une nuit drôlement mouvementée pour notre sympathique voleur ! Une jolie comédie de Noël pour les enfants, à partir de 3 ans, pleine d’humour et de personnages attachants. A la Fontaine d’Argent. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

