[Karaoké] Le Cambridge Pub Dieppe, vendredi 2 février 2024.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 21:30:00

fin : 2024-02-02

Une fois par mois venez chanter tous en coeur au Cambridge Pub. Autour d’une bière dans un cadre confortable et moderne, prenez le micro et retrouvez-vous autour d’une chanson dans une ambiance conviviale

Le Cambridge Pub

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie