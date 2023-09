[Échange] Apéritif franglais Le Cambridge Pub Dieppe, 10 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Pratiquer l’anglais autour d’un verre, dans une ambiance chaleureuse : tel est le principe ! Que vous pratiquiez l’anglais au travail ou dans vos loisirs, que votre niveau d’anglais soit très débutant ou très avancé, cet apéritif est « the place to be! »

Rencontrez des personnes anglophones de Dieppe et de sa région, discutez, souriez, utilisez le « Franglais » s’il le faut ! Que vous soyez très débutant ou très avancé, cet apéritif est « the place to be ! »

Réservation obligatoire sur le site en ligne !.

2023-11-10 18:00:00 fin : 2023-11-10 19:30:00. .

Le Cambridge Pub

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Practice your English over a drink, in a friendly atmosphere: that’s the idea! Whether you practice English at work or at play, and whether your level of English is very beginner or very advanced, this aperitif is « the place to be! »

Meet English-speaking people from Dieppe and the surrounding area, chat, smile, use « Franglais » if you have to! Whether you’re a complete beginner or very advanced, this aperitif is « the place to be! »

Reservations required on the online site!

Practique su inglés tomando una copa en un ambiente agradable: ¡esa es la idea! Tanto si habla inglés en el trabajo como en el ocio, y tanto si su nivel de inglés es muy principiante como muy avanzado, ¡este aperitivo es el lugar indicado!

Conozca a gente angloparlante de Dieppe y alrededores, charle, sonría, use el « franglais » si es necesario Tanto si es muy principiante como muy avanzado, este aperitivo es « the place to be »

Reserva obligatoria en la página web

Englisch üben bei einem Drink in einer gemütlichen Atmosphäre: Das ist das Prinzip! Egal, ob Sie Englisch bei der Arbeit oder in Ihrer Freizeit sprechen, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, dieser Aperitif ist « the place to be »!

Treffen Sie englischsprachige Personen aus Dieppe und Umgebung, diskutieren Sie, lächeln Sie, benutzen Sie « Franglais », wenn es sein muss! Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, dieser Aperitif ist « the place to be! »

Reservierung auf der Online-Website erforderlich!

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche