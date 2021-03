Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Le Cama reçoit le festival « Chantons sous les Pins » Chanson Française Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Le Cama reçoit le festival « Chantons sous les Pins » Chanson Française, 12 mars 2021-12 mars 2021, Aire-sur-l'Adour. Le Cama reçoit le festival « Chantons sous les Pins » Chanson Française 2021-03-12 20:30:00 – 2021-03-12 22:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes Le Comité d’Animation Musicale d’Aire sur l’Adour reçoit le festival « Chantons sous les Pins » chanson française le vendredi 12 mars à 20h30

Renseignements au 07.82.21.41.20 ou par mail cama.aire@gmail.com

Ouverture 45 minutes avant le début du spectacle carte adhérent 15€ prix des places 15€ adhérent 10€ enfants ados et étudiants 8€

Port du masque obligatoire et respect des règles de distanciation Le Comité d’Animation Musicale d’Aire sur l’Adour reçoit le festival « Chantons sous les Pins » chanson française le vendredi 12 mars à 20h30

Renseignements au 07.82.21.41.20 ou par mail cama.aire@gmail.com

Ouverture 45 minutes avant le début du spectacle carte adhérent 15€ prix des places 15€ adhérent 10€ enfants ados et étudiants 8€

Port du masque obligatoire et respect des règles de distanciation +33 7 82 21 41 20 Le Comité d’Animation Musicale d’Aire sur l’Adour reçoit le festival « Chantons sous les Pins » chanson française le vendredi 12 mars à 20h30

Renseignements au 07.82.21.41.20 ou par mail cama.aire@gmail.com

Ouverture 45 minutes avant le début du spectacle carte adhérent 15€ prix des places 15€ adhérent 10€ enfants ados et étudiants 8€

Port du masque obligatoire et respect des règles de distanciation Le Comité d’Animation Musicale d’Aire sur l’Adour reçoit le festival « Chantons sous les Pins » chanson française le vendredi 12 mars à 20h30

Renseignements au 07.82.21.41.20 ou par mail cama.aire@gmail.com

Ouverture 45 minutes avant le début du spectacle carte adhérent 15€ prix des places 15€ adhérent 10€ enfants ados et étudiants 8€

Port du masque obligatoire et respect des règles de distanciation OTC

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Ville Aire-sur-l'Adour