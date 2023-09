Beach Bugs / Dj GO & Just In Bipper Le CALM (Comme à la Maison) Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Beach Bugs / Dj GO & Just In Bipper
Samedi 14 octobre, 20h30
Le CALM (Comme à la Maison)
Gratuit. Sur inscription.

Concert de Beach Bugs, Dj set GO & Just In Bipper en partenariat avec Hiero Limoges :

Trio local qui s’est démarqué sur la scène hexagonale, les Beach Bugs assument leurs ritournelles pop composées sans prétention, au charme ingénu chantant l’amour, la culpabilité et le futur incertain, dont les mélodies rafraichissantes deviennent addictives. Un concert suivi du DJ set de Dj GO & Just In Bipper, architecture musicale déconstruite de l’électronique des années 90 et 2000. Le CALM (Comme à la Maison) 123 avenue Albert Thomas Bâtiment B, 87100 Limoges Limoges 87100 La Borie Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le CALM (« Comme À La Maison ») est le lieu de vie étudiante de l’Université de Limoges. Cet espace de détente et de co-working est aussi un véritable lieu culturel proposant des ateliers, des séances de cinéma, des représentations théâtrales et des concerts à destination des étudiant·e·s ; certaines propositions sont également ouvertes à tous les publics. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Le CALM (Comme à la Maison)
123 avenue Albert Thomas Bâtiment B, 87100 Limoges
Limoges
87100 La Borie
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

