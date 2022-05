Le Calendrier de légumes et de plantes Jardin de la Liberté Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

Le Calendrier de légumes et de plantes Jardin de la Liberté, 4 juin 2022, Gravelines. Le Calendrier de légumes et de plantes

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Liberté Créons un calendrier de légumes pour découvrir avec l’Ecole des Arts Visuels quelles sont les plantes et astuces à utiliser face au changement climatique. Visite guidée du jardin avec les jardiniers Jardin de la Liberté rue de la Liberté, 59820 Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Jardin de la Liberté Adresse rue de la Liberté, 59820 Gravelines Ville Gravelines lieuville Jardin de la Liberté Gravelines Departement Nord

Jardin de la Liberté Gravelines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gravelines/

Le Calendrier de légumes et de plantes Jardin de la Liberté 2022-06-04 was last modified: by Le Calendrier de légumes et de plantes Jardin de la Liberté Jardin de la Liberté 4 juin 2022 Gravelines Jardin de la Liberté Gravelines

Gravelines Nord