2022-12-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-24 18:30:00 18:30:00 Vandœuvre-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle Rendez-vous tous les jours à 18h (horaires différents le week-end).

Les événements se dérouleront dans nos locaux du 1er au 17 décembre et de manière virtuelle (sur notre site et notre page Facebook) du 18 au 24 décembre.

Au programme : chants, préparation de cadeaux, danse, théâtre, concerts … des démonstrations et des ateliers participatifs vous attendent !

Les activités proposées sur le calendrier de l’avent sont gratuites, certaines nécessiteront juste une inscription préalable au secrétariat. Consultez-ici le programme du calendrier de l’avent : https://drive.google.com/file/d/1NTwA6nxgjGhU3Ow01F7uTUhLGxSFxuUR/view?usp=sharing +33 3 83 15 90 00 http://www.mjclorraine.com/ MJC Lorraine

