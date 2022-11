Le calendrier de l’Avent Malestroit Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Morbihan Malestroit Chaque jour d’ouverture du Pass’temps, découvrez une surprise pour rendre le mois de décembre magique. Lecture, activité, découverte…

Ouvrez le tiroir et laissez-vous porter par la magie du moment.

Une initiative portée par toute l’équipe du Pass’temps (bénévoles, professionnels, stagiaires et habitants). Une surprise chaque jour !

Du 1er au 23 décembre. Gratuit, sur les heures d’ouverture du Pass’temps. +33 2 97 75 18 15 Malestroit

