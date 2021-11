Sierentz Sierentz Haut-Rhin, Sierentz Le Calendrier de l’Avent de Sierentz Sierentz Sierentz Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sierentz

Le Calendrier de l’Avent de Sierentz Sierentz, 1 décembre 2021, Sierentz. Le Calendrier de l’Avent de Sierentz Sierentz

2021-12-01 – 2021-12-24

Sierentz Haut-Rhin Sierentz Chaque soir, du 1er au 24 décembre, une petite animation vous est proposée dans différents lieux de la commune. Musique, conte, chant, animations enfants, rendez-vous surprise…des moments féériques pour écourter l’attente jusqu’à Noël ! Chaque soir, du 1er au 24 décembre, une petite animation vous est proposée dans différents lieux de la commune. Musique, conte, chant, animations enfants, rendez-vous surprise…des moments féériques pour écourter l’attente jusqu’à Noël ! +33 3 89 81 51 11 Chaque soir, du 1er au 24 décembre, une petite animation vous est proposée dans différents lieux de la commune. Musique, conte, chant, animations enfants, rendez-vous surprise…des moments féériques pour écourter l’attente jusqu’à Noël ! Sierentz

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sierentz Autres Lieu Sierentz Adresse Ville Sierentz lieuville Sierentz