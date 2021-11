Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde, Soulac-sur-Mer Le calendrier de l’Avent au Casino de la Plage (Réservé aux personnes majeurs et non interdites de jeux) Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Le calendrier de l’Avent au Casino de la Plage (Réservé aux personnes majeurs et non interdites de jeux) Soulac-sur-Mer, 1 décembre 2021, Soulac-sur-Mer. Le calendrier de l’Avent au Casino de la Plage (Réservé aux personnes majeurs et non interdites de jeux) Casino de la Plage 1 Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

2021-12-01 – 2021-12-24 Casino de la Plage 1 Avenue El Burgo de Osma

Soulac-sur-Mer Gironde Un tirage au sort chaque jour ! de nombreux lots à gagner. Un tirage au sort chaque jour ! de nombreux lots à gagner. Un tirage au sort chaque jour ! de nombreux lots à gagner. Casino de la Plage 1 Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Casino de la Plage 1 Avenue El Burgo de Osma Ville Soulac-sur-Mer lieuville Casino de la Plage 1 Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer