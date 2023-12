Exposition des artisans créateurs d’Arles Le Calendal Arles, 16 décembre 2023, Arles.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16

L’association Matière A oeuvre depuis 2008 à la mise en valeur des créateurs et artisans d’art du pays d’Arles avec notamment deux événements incontournables qui rythment l’année:

– Des filles dans les vignes, une journée organisée en partenariat avec le Mas Baracan au Domaine, à l’ombre des arbres centenaires, pour fêter le Printemps !

Le marché de Noël de l’hôtel Spa Le Calendal, établissement bien connu des arlésiens dont les propriétaires ont la gentillesse de nous accueillir pour une journée conviviale qui fait la part belle à l’artisanat local.

L’Hotel Spa Le Calendal est un lieu unique au coeur de la ville, un lieu où il fait bon se retrouver pour boire un verre, déguster une cocotte gourmande ou profiter d’un moment de détente au Spa.

Le cru 2023 ne déroge pas à la règle et promet à tous les visiteurs de passer un moment de qualité et de découverte à la rencontre de talentueux artisans aux mains de fées qui présenteront leurs dernières créations et partageront leur enthousiasme et leur bonne humeur pour placer cette journée sous le signe des belles rencontres.

Onze artisans seront présents:

Farfelus Bijoux dont les pièces colorées sont fabriquées avec des perles de verres tissées à la main. Finesse et volupté!

Chic Ceramic qui s’inspire du monde végétal pour tourner, modeler et décorer de la vaisselle et des bijoux.

La rose à Pois, créatrice de féminité grâce à ses vêtements colorés et joyeux qui subliment toutes les silhouettes.

L’Atelier l’Ours Bleu, qui propose des articles originaux en cuir véritable, imaginés et fabriqués artisanalement.

Pierrette Pejac, artiste colleuse dont les créations poétiques sont une invitation au voyage.

C de Nous, qui propose des objets sérigraphiés et travaille la teinture végétale ou le cyanotipe.

Patricia Romance, créatrice de sacs et d’accessoires femmes avec une sélection de tissus à l’inspiration japonisante.

Lin Mandarine, créatrice d’accessoires pour les bébés, revisités avec des tissus beaux et bio.

Stéphanie Dick, ecodesigner, qui propose des cabas fabriqués artisanalement à partir de tuyaux récupérés auprès d’agriculteurs bio locaux afin d’offrir une véritable alternative à ces matériaux remplacés chaque saison et trop peu recyclés.

L’Atelier des essence, ébéniste qui nous proposera ses créations originales

Pop and Coll, artiste colleuse qui crée des tableaux colorés à partir de papiers récupérés.

Venez nous retrouver pour un moment de partage et de convivialité autour de la création artisanale Le Samedi 16 Décembre de 10H à 19h, 5 rue Porte de Laure, 13200 Arles

Entrée libre et parking gratuit à partir de 15H ( marché du Samedi jusqu’à 14H)

.

Le Calendal rue Porte de Laure

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme d’Arles