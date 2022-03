Le caillou dans la chaussure L’Azimut – Le Pédiluve Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Le caillou dans la chaussure L’Azimut – Le Pédiluve, 14 mai 2022, Châtenay-Malabry. Le caillou dans la chaussure

L’Azimut – Le Pédiluve, le samedi 14 mai à 16:00

S’inspirant des Villes invisibles, le chef-d’œuvre d’Italo Calvino, le conteur multi-instrumentiste Manu Domergue nous entraîne à la suite d’un cordonnier contraint de fuir face à un régime fasciste. Un voyage qui mêle avec brio chant, musique et parole.

Gratuit

Manu Domergue L’Azimut – Le Pédiluve 254 avenue de la Division Leclerc – 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry La Butte Rouge Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Autres Lieu L'Azimut - Le Pédiluve Adresse 254 avenue de la Division Leclerc - 92290 Châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville L'Azimut - Le Pédiluve Châtenay-Malabry Departement Hauts-de-Seine

L'Azimut - Le Pédiluve Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenay-malabry/

Le caillou dans la chaussure L’Azimut – Le Pédiluve 2022-05-14 was last modified: by Le caillou dans la chaussure L’Azimut – Le Pédiluve L'Azimut - Le Pédiluve 14 mai 2022 Châtenay-Malabry L'Azimut - Le Pédiluve Châtenay-Malabry

Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine