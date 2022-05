Le caillou dans la chaussure – Festival du Conte, 28 mai 2022, .

Le caillou dans la chaussure – Festival du Conte

2022-05-28 – 2022-05-28

KOLDO AMESTOY, CONTEUR DU PAYS BASQUE, ET MICHÈLE BOUHET, CONTEUSE DU POITOU – COMPAGNIE DE LA TRACE

Ce spectacle est le fruit d’un travail de collectage réalisé conjointement par Michèle Bouhet et Koldo Amestoy, sur leurs deux territoires, le Pays Basque et le Pays Civraisien en Poitou. Viennent ensuite un temps d’écriture et un temps de création de spectacle pour proposer en retour ces mots sur les scènes des deux pays. Pour dire les récits écrits en écho aux mots glanés entre les cafés, les sourires, les larmes auprès des gens. À deux voix, trois langues, quatre mains, pour faire chanter cette précieuse cueillette d’émotions. Rendez-vous à l’issue du spectacle dans le Jardin de la MOP pour un moment d’échange avec les artistes.

KOLDO AMESTOY, CONTEUR DU PAYS BASQUE, ET MICHÈLE BOUHET, CONTEUSE DU POITOU – COMPAGNIE DE LA TRACE

Ce spectacle est le fruit d’un travail de collectage réalisé conjointement par Michèle Bouhet et Koldo Amestoy, sur leurs deux territoires, le Pays Basque et le Pays Civraisien en Poitou.

KOLDO AMESTOY, CONTEUR DU PAYS BASQUE, ET MICHÈLE BOUHET, CONTEUSE DU POITOU – COMPAGNIE DE LA TRACE

Ce spectacle est le fruit d’un travail de collectage réalisé conjointement par Michèle Bouhet et Koldo Amestoy, sur leurs deux territoires, le Pays Basque et le Pays Civraisien en Poitou. Viennent ensuite un temps d’écriture et un temps de création de spectacle pour proposer en retour ces mots sur les scènes des deux pays. Pour dire les récits écrits en écho aux mots glanés entre les cafés, les sourires, les larmes auprès des gens. À deux voix, trois langues, quatre mains, pour faire chanter cette précieuse cueillette d’émotions. Rendez-vous à l’issue du spectacle dans le Jardin de la MOP pour un moment d’échange avec les artistes.

dernière mise à jour : 2022-04-09 par