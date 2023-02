Tattiana Angel – Saveurs d’Amérique du Sud Le Cagnard, Le Tholonet (13)

25 euros

avec Tattiana Angel Le Cagnard, Le Tholonet (13) Route du Cagnard Le Cagnard, 13100 Le Tholonet, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41428”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Découvrez la voix enjôleuse, naturelle et colorée de la talentueuse Tattiana Angel ! Véritable source de douceur et d’authenticité sud-américaine, ses compositions illustrent la rencontre enrichissante entre tradition et modernité ainsi qu’entre technique et intuition. À travers sa musique, elle parvient à partager ses réflexions les plus profondes sur la société, se servant de sa grande sensibilité pour faire voyager les spectateurs à travers le monde. Dans son nouvel album « Entre verso y soledad » Tattiana nous chante la vie, parcourant les étapes du bonheur mais aussi l’histoire et les luttes des peuples de son pays. Une rencontre vibrante pleine de partage et d’apprentissage. source : événement Tattiana Angel – Saveurs d’Amérique du Sud publié sur AgendaTrad

2023-04-02T18:30:00+02:00

2023-04-02T22:30:00+02:00

