Festival itinérant : « La Route Des Imaginaires » 16 et 17 septembre Le caféMusic’ Gratuit. Entrée libre.

La 14e édition du festival cyclo culturel « La Route des Imaginaires », se tiendra le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023. 2 jours, 2 lieux : rendez-vous dans la cité montoise le samedi puis mettons-nous en selle le dimanche sur la voie verte du Marsan et de l’Armagnac.

Après une édition 2022 fédératrice et ensoleillée, où près de 1600 festivaliers se sont retrouvés, le caféMusic’ remet le pied à l’étrier les 16 et 17 septembre prochains. Deux jours de fête où petits et grands se retrouvent pour célébrer le patrimoine local. Gastronomie, nature, sport, arts, culture… Un programme riche en découvertes et en rencontres !

Ensemble et nombreux, empruntez « La Route des Imaginaires », l’événement atypique de la rentrée où seuls le plaisir et le partage comptent !

Nous vous donnons rendez-vous dès 11 juillet sur le site internet laroutedesimaginaires.com et sur les réseaux sociaux du caféMusic’ pour découvrir la programmation complète.

Depuis 1995, l'Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC) gère le caféMusic', en convention avec l'agglomération de Mont-de-Marsan. Association d'éducation populaire, l'AMAC porte un projet culturel global particulièrement axé sur le développement des musiques actuelles. En 2014, la labélisation « scènes de musiques actuelles » vient valoriser le travail mené depuis près de 20 ans.

De la salle de concerts, en passant par l’espace de rencontres, les studios de répétition ou encore local au quartier du Peyrouat, une diversité d’actions anime les espaces investis par l’association. Au-delà des concerts, les cours de la Rock School, les expositions, les interventions en milieu scolaire, les scènes ouvertes, les résidences d’artistes, les sessions d’enregistrement… Constituent autant d’activités ouvertes à tous, tout au long de l’année.

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

©Le caféMusic