Café de l’Europe « La relation franco-allemande de 1945 à nos jours » le caféchaud, 16 mars 2023, La Souterraine. Café de l’Europe « La relation franco-allemande de 1945 à nos jours » Jeudi 16 mars, 18h30 le caféchaud Entrée libre 1963-2023 : nous fêtons, cette année, les 60 ans du Traité de l’Elysée signé par le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer ayant pour objectif de sceller la réconciliation entre la France et la République Fédérale d’Allemagne. A cette occasion, la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin en partenariat avec le comité de jumelage franco-allemand de La Souterraine revient sur la « relation franco-allemande de 1945 à nos jours ». L’occasion de se demander où nous en sommes de cette relation, quel était l’objectif de ce rapprochement entre ces deux pays ? Est-ce que le couple franco-allemand est le moteur de la construction européenne ? Est-ce que ces relations ont toujours été au beau fixe ? Est-ce que tous les couples ou « binômes » franco-allemands ont été aussi efficaces ? Il est évident que la relation politique franco-allemande affiche une intensité assez remarquable. Mais quelle en est la traduction en termes de coopérations ? Autant d’interrogations et bien d’autres auxquelles, Daniel Bernussou, Président de la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin tentera de répondre au cours d’un café de l’Europe. le caféchaud 11 rue saint-Jacques, la souterraine La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

