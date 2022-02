Le café-rencontre Fratelli fêtera son premier anniversaire Église Saint-Lambert de Vaugirard, 5 mars 2022, Paris.

Depuis un an, le parvis de Saint Lambert est chaque samedi matin une « place de village » ouverte, accueillante et attentive à tous, lieu de rencontres et d’échanges unique entre paroissiens, habitants du quartier et personnes de passage ou isolées. Il veut être, dans notre quartier, signe d’Espérance pour un monde plus fraternel. L’équipe du café Fratelli invite tous les paroissiens et les habitants du quartier à venir fêter joyeusement cet anniversaire samedi 5 mars de 10h à 12h sur le parvis. On vous accueillera à bras ouverts avec un p’tit café, de belles rencontres et des surprises…

Église Saint-Lambert de Vaugirard 2 Rue Gerbert, 75015 Paris



