L’équipe KRAFT Fleurs et Jouets organise son premier Café Prestataires spécial Mariage en collaboration avec l’équipe du LE BURO DES POSSIBLES. Nous aurons l’immense plaisir de vous recevoir dans le cocon du Buro des Possibles pour une soirée de rencontres avec des professionnels du mariage, passionnés et à l’écoute. Parmi les exposants : DJ: Xavier Chabellard Photographe: David VINSONNEAU Coiffeur: Calvinandlane Traiteur: La bulle alimentation Pâtissier: Be my cookie Créateurs de papeterie: Le goût du PAPIER Scénographe / décorateur: Faustine Sarda Fleuriste: Kraft Fleurs et Jouets Une occasion unique pour vous, futurs mariés, de rencontrer des prestataires bordelais dans une ambiance intimiste.

Sur inscription

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T21:30:00

