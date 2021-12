Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Le Café-Philo Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Le Café-Philo Capbreton, 20 juin 2022, Capbreton. Le Café-Philo Hôtel-Restaurant La Pergola 1 Rue de Poge Capbreton

2022-06-20 18:00:00 – 2022-06-20 20:00:00 Hôtel-Restaurant La Pergola 1 Rue de Poge

Capbreton Landes EUR Le Café-Philo est un espace neutre et laïque proposant la liberté de pensée et d’expression, ainsi que l’écoute active. Principe du café-philo : se retrouver dans un lieu ouvert à tous publics – un café, un restaurant… – pour réfléchir, s’interroger, échanger sur un sujet philosophique ou une question de société : humanisme, citoyenneté…

Le déroulement : les participants votent pour un sujet parmi ceux proposés par eux-mêmes ce soir-là. Le modérateur donne la parole, veille aux règles d’échange égalitaire favorisant la participation, la relance les idées. Chacun peut faire valoir son point de vue ou venir en auditeur. Le Café-Philo est un espace neutre et laïque proposant la liberté de pensée et d’expression, ainsi que l’écoute active.

Le principe, se retrouver dans un lieu ouvert à tous publics pour réfléchir, s’interroger, échanger.

Hôtel-Restaurant La Pergola 1 Rue de Poge Capbreton

