Soirée Irlandaise Le Café Partagé Loudun Catégories d’Évènement: Loudun

Vienne Soirée Irlandaise Le Café Partagé Loudun, 23 septembre 2023, Loudun. Loudun,Vienne Pour clore la saison des concerts !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Le Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



To close the concert season! Para cerrar la temporada de conciertos Zum Abschluss der Konzertsaison! Mise à jour le 2023-09-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais Détails Catégories d’Évènement: Loudun, Vienne Autres Lieu Le Café Partagé Adresse Le Café Partagé Rue du Collège Ville Loudun Departement Vienne Lieu Ville Le Café Partagé Loudun latitude longitude 47.00721;0.0859

Le Café Partagé Loudun Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudun/