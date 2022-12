Noëllie Nioulou – La Cosinada Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12)

Noëllie Nioulou – La Cosinada Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12), 5 mai 2023, . Noëllie Nioulou – La Cosinada Vendredi 5 mai 2023, 21h00 Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12) avec Noëllie Nioulou Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12) 2, Rue des Douves Le Café Moderne, 12150 Sévérac-d’Aveyron, France [{« link »: « mailto:severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40312 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Noëllie Nioulou Noëllie Nioulou, à travers ce solo, nous plonge avec énergie dans les musiques traditionnelles du Massif Central et du sud de la Bourgogne ainsi que dans un répertoire de musique à danser baroque en utilisant comme palette d’expression le violoncelle, le violon, la viole de gambe et le chant. ___________ Ouverture des portes : 18h30 / Concert : 21h Concert organisé dans le cadre de LA COSINADA 2 : Une saison musicale en Sévéragais de janvier à mai 2023. Produit par Sirventés dans le cadre de l’appel à projet du contrat de filière musiques actuelles en Occitanie, avec le soutien du programme LEADER, en partenariat avec le Café Moderne et Radio Cisba. Renseignements : O.T des Causses à l’Aubrac • 05 65 47 67 31 • severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.comsource : événement Noëllie Nioulou – La Cosinada publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T21:00:00+02:00

2023-05-06T00:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Le Café Moderne, Sévérac-d'Aveyron (12) Adresse 2, Rue des Douves Le Café Moderne, 12150 Sévérac-d'Aveyron, France Age maximum 110 lieuville Le Café Moderne, Sévérac-d'Aveyron (12)

Le Café Moderne, Sévérac-d'Aveyron (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//