Romain Baudoin – La Cosinada Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12)

Romain Baudoin – La Cosinada Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12), 7 avril 2023, . Romain Baudoin – La Cosinada Vendredi 7 avril 2023, 21h00 Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12)

Prix libre

avec Romain Baudoin Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12) 2, Rue des Douves Le Café Moderne, 12150 Sévérac-d’Aveyron, France [{« link »: « mailto:severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40310 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Romain Baudoin – Arrehar Membre fondateur du groupe Artús, Romain Baudoin fait l’acquisition en 2016 d’une vielle à roue traditionnelle acoustique, fabriquée en 1930 à Jenzat dans l’Allier. Elle offre une qualité de jeu incroyable et un son plein, caractéristique des vielles anciennes. Cette réflexion l’habite : peut-on développer une autre forme de jeu contemporain sur cet instrument, à contre-courant des pratiques actuelles ? Les collectages qu’il présente ne sont pas calqués sur une musique de masse actuelle trop souvent tempérée, binaire, formatée et tonale. Ils sont conservés tels qu’il les a découverts, bruissants de rugosités, d’imperfections, mais aussi intègres et d’une beauté intrinsèque. ___________ Ouverture des portes : 18h30 / Concert : 21h Concert organisé dans le cadre de LA COSINADA 2 : Une saison musicale en Sévéragais de janvier à mai 2023. Produit par Sirventés dans le cadre de l’appel à projet du contrat de filière musiques actuelles en Occitanie, avec le soutien du programme LEADER, en partenariat avec le Café Moderne et Radio Cisba. Renseignements : O.T des Causses à l’Aubrac • 05 65 47 67 31 • severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.comsource : événement Romain Baudoin – La Cosinada publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T21:00:00+02:00

2023-04-08T00:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Le Café Moderne, Sévérac-d'Aveyron (12) Adresse 2, Rue des Douves Le Café Moderne, 12150 Sévérac-d'Aveyron, France Age maximum 110 lieuville Le Café Moderne, Sévérac-d'Aveyron (12)

Le Café Moderne, Sévérac-d'Aveyron (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//