Prix libre

avec Benjamin Melia Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12) 2, Rue des Douves Le Café Moderne, 12150 Sévérac-d’Aveyron, France [{« link »: « mailto:severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40309 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Benjamin Melia – L’Esprit du lieu Benjamin nous propose un moment de sobriété et de dépouillement dans lequel, naturellement, il a choisi de jouer un répertoire d’airs traditionnels de la Provence.Il y livre les airs qui le constituent, ceux de l’enfance et des débuts quand leson du galoubet-tambourin viendra le cueillir, probablement un jour de Bravade. Cette dimension biographique a généré en lui une mise en tension stimulante et féconde entre respect du répertoire et désir de liberté. Chacun de ces airs remplit l’instant musical de la présence de ceux par qui la musique est passée. Il honore ainsi tous ces nobles représentants de leurs « petits pays » respectifs : ils sont « l’esprit du lieu ». ___________ Ouverture des portes : 18h30 / Concert : 21h Concert organisé dans le cadre de LA COSINADA 2 : Une saison musicale en Sévéragais de janvier à mai 2023. Produit par Sirventés dans le cadre de l’appel à projet du contrat de filière musiques actuelles en Occitanie, avec le soutien du programme LEADER, en partenariat avec le Café Moderne et Radio Cisba. Renseignements : O.T des Causses à l’Aubrac • 05 65 47 67 31 • severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.comsource : événement Benjamin Melia – La Cosinada publié sur AgendaTrad

Le Café Moderne, Sévérac-d'Aveyron (12)
2, Rue des Douves Le Café Moderne, 12150 Sévérac-d'Aveyron, France

