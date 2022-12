Laurent Cavalié Lo Bramàs – La Cosinada Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12)

Dimanche 12 février 2023, 16h00

Prix libre

avec Laurent Cavalié Le Café Moderne, Sévérac-d’Aveyron (12) 2, Rue des Douves Le Café Moderne, 12150 Sévérac-d’Aveyron, France [{« link »: « mailto:severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40308 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Laurent Cavalié Lo Bramàs – Lo cant del pòble audenc Laurent Cavalié vient nous raconter et nous chanter l’histoire du Bramàs :20 ans de travail pour tenter de rassembler la mémoire chantée du peuple audois. 20 ans à enregistrer les gens qui chantent, 20 ans à titiller la mémoire collective enfouie, 20 ans à aider les gens à se souvenir. Aujourd’hui, il nous propose de découvrir ces chansons patiemment recueillies et reconstituées en Corbières, Minervois, Vallée de l’Aude, Carcassès, Narbonnais, Cabardès et Lauragais. Derrière chaque chanson, une histoire. Derrière chaque histoire, la profondeur de notre culture populaire dans toute sa diversité, ses joies et ses douleurs, son histoire cachée, oubliée ou brandie en mythe fondateur. ___________ Ouverture des portes : 16h / Concert : 17h Concert organisé dans le cadre de LA COSINADA 2 : Une saison musicale en Sévéragais de janvier à mai 2023. Produit par Sirventés dans le cadre de l’appel à projet du contrat de filière musiques actuelles en Occitanie, avec le soutien du programme LEADER, en partenariat avec le Café Moderne et Radio Cisba. Renseignements : O.T des Causses à l’Aubrac • 05 65 47 67 31 • severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.comsource : événement Laurent Cavalié Lo Bramàs – La Cosinada publié sur AgendaTrad

