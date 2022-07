Balade urbaine – de l’Îlot insalubre à la Cité Blémont Le café littéraire Le Petit Ney Paris Catégorie d’évènement: Paris

Inscription conseillée – Libre participation

Visite guidée retraçant l'histoire d'un îlot insalubre et d'une Cie de transports à des logements sociaux au cœur du 18e arrondissement

01 42 62 00 00 https://lepetitney.fr https://m.facebook.com/Le-Petit-Ney-490578364286756 Café associatif né en 1999 de la volonté d’habitants du quartier (activités culturelles et d’éducation populaire) Accueil au Café Littéraire, puis balade au cœur de l’ilôt Blémont (ensemble de constructions HBM « Habitations Bon Marché »), pour découvrir la vie de cet ensemble en briques rouges, près de la rue du Poteau, avec témoignages d’habitants d’hier et d’aujourd’hui. Et aujourd’hui : comment se tisse le dialogue en matière d’aménagement de l’espace public au regard du réchauffement climatique ?

Retour au Café Littéraire

Échanges autour d’une boisson

