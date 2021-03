Douala Douala Douala Le Café Littéraire Du Conceptualiste Douala Douala Catégorie d’évènement: Douala

Le Café Littéraire Du Conceptualiste Douala, 20 mars 2021-20 mars 2021, Douala. Le Café Littéraire Du Conceptualiste

Douala, le samedi 20 mars à 14:00 Entrée libre

Dans le cadre de la journée internationale de la Francophonie, édition 2021, nous organisons une rencontre littéraire autour du thème » Du Bonheur dans l’air » Douala 8493 Douala Douala

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Douala Autres Lieu Douala Adresse 8493 Douala Ville Douala