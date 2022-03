Le café librairie “Sur la route”, fête le centenaire de la naissance de Jack Kerouac. Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

Huelgoat Finistère Huelgoat Le café librairie “Sur la route” fête le centenaire de la naissance de Jack Kerouac. Rencontre avec la généalogiste Patricia Dagier, qui a découvert les origines huelgoataines de Kerouacs, avec dédicaces de son livre, à partir de 14h00. ymaunet@hotmail.com Le café librairie “Sur la route” fête le centenaire de la naissance de Jack Kerouac. Rencontre avec la généalogiste Patricia Dagier, qui a découvert les origines huelgoataines de Kerouacs, avec dédicaces de son livre, à partir de 14h00. Huelgoat

