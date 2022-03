Le café librairie “Sur la route”, fête le centenaire de la naissance de Jack Kerouac. Huelgoat, 12 mars 2022, Huelgoat.

2022-03-12 – 2022-03-12

Huelgoat Finistère Huelgoat

Le café librairie “Sur la route”, fête le centenaire de la naissance de Jack Kerouac. Rencontre, dédicace de Kristian Braz, le livre Sur La Route en breton “War an hent” et ses autres livres. Discussion en breton à partir de 14h00. Discussion avec Kristian Braz en anglais et français sur son métier de traducteur et sur Kerouac à partir de 15h00.

ymaunet@hotmail.com

