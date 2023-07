Séance d’écoute de la programmation Le Café du Pont Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Séance d’écoute de la programmation Le Café du Pont Dijon, 21 septembre 2023, Dijon. Séance d’écoute de la programmation Jeudi 21 septembre, 18h30 Le Café du Pont Gratuit La Vapeur est déjà passée par ici lors de l’Extra Festival en mai dernier, et là encore une fois l’occasion de découvrir ce bistrot atypique. Admirez le coucher de soleil pittoresque et laissez-vous emporter par les musiques choisies par nos programmateurs ! Le Café du Pont 36 rue Hoche / Dijon Dijon 21000 La Gare Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/seance-decoute-de-la-programmation-210923 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T18:30:00+02:00 – 2023-09-21T21:00:00+02:00

