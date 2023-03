Les Naposteurs – Concert pop rock Le Café du Commerce Plouha Plouha Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Plouha . Venez redécouvrir les allées de boules du Café du Commerce façon guinguette ! Les Naposteurs ce sont des Blouse Brothers, en mission pour le saigneur. Chansons françaises emmenées à un train d’enfer… Reprises énergiques chansons françaises des années 65-85. louyer.marcelline@gmail.com +33 2 96 55 56 06 Le Café du Commerce 36 Place Foch Plouha

