Le café des seniors Villers-Saint-Paul, jeudi 28 mars 2024.

Le café des seniors Villers-Saint-Paul Oise

Chaque mois, le café des seniors accueille les seniors de 14h à 16h à la bibliothèque Colette. Les 65 ans et plus peuvent profiter d’une variété de jeux de société et partager des instants agréables en compagnie de l’équipe de la bibliothèque.

Amateurs de jeux de société, réjouissez-vous !

La bibliothèque vous ouvre ses portes chaque mois pour un événement convivial et mémorable.

Venez participer à notre café des seniors, une occasion idéale pour (re)découvrir une vaste collection de jeux de société tout en partageant un moment agréable en compagnie de notre équipe bibliothécaire.

L’entrée à cet événement est gratuite et ouverte à tous les passionnés de jeux de société âgés de 65 ans et plus. Cependant, les places sont limitées, alors n’oubliez pas de réserver la vôtre à l’avance pour garantir votre participation 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 14:00:00

fin : 2024-03-28 16:00:00

28 Boulevard de la République

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France bibliotheque@villers-saint-paul.fr

L’événement Le café des seniors Villers-Saint-Paul a été mis à jour le 2024-02-27 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise