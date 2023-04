Le Café des Parents – Rencontre thématique sur la parentalité La Casa des Enfants Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le Café des Parents – Rencontre thématique sur la parentalité La Casa des Enfants, 12 avril 2023, Paris. Le mercredi 19 avril 2023

de 10h00 à 12h00

Le mercredi 12 avril 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. payant 17€/pers Inscription obligatoire à faire uniquement par mail Votre bébé (jusqu’à 6 mois) est aussi le bienvenue Un moment d’écoute d’échange et de partage rien que pour vous ! Vous êtes jeunes parents ou en devenir ? Vous vous posez plein de questions sur cette nouvelle aventure et souhaitez les partager avec d’autres parents et une accompagnante parentale ? Rejoignez-nous pour ces 2 nouvelles rencontres, dans une atmosphère bienveillante et conviviale. THÉMATIQUES A VENIR : Mercredi 12 avril > Comment ne pas s’oublier dans la relation avec son bébé Mercredi 19 avril > Mieux comprendre le sommeil de son bébé pour mieux vivre ses premiers mois Ces rencontres sont animées par Marion Leprovost, accompagnante parentale. La Casa des Enfants 11 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : http://www.lacasadesenfants.fr 0140407360 lacasa.desenfants@gmail.com https://www.facebook.com/lacasadesenfants https://www.facebook.com/lacasadesenfants https://lacasadesenfants.fr/2023/03/20/le-cafe-des-parents-deux-rencontres-thematiques-pour-un-moment-dechange-de-partage-et-decoute/

FB

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Casa des Enfants Adresse 11 allée Darius Milhaud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Casa des Enfants Paris

La Casa des Enfants Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Café des Parents – Rencontre thématique sur la parentalité La Casa des Enfants 2023-04-12 was last modified: by Le Café des Parents – Rencontre thématique sur la parentalité La Casa des Enfants La Casa des Enfants 12 avril 2023 La Casa des Enfants Paris Paris

Paris Paris