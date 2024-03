Le Café des Langues Bourges, lundi 1 janvier 2024.

Le Café des Langues Bourges Cher

Le Café des Langues de Bourges est une soirée hebdomadaire gratuite et ouverte à tous, pour la pratique des langues en milieu festif ! Ambiance conviviale garantie et entrée gratuite.

Le principe: se retrouver tous les mardis pour discuter dans la langue de son choix anglais, espagnol, allemand, italien, portugais et bien sûr français, car le café des langues est ouvert à tous, français ou étrangers. Le Café des Langues existe depuis de nombreuses années, et pendant sa longue histoire a accueilli des linguistes des quatre coins du monde, ainsi que des français de tout niveau d’apprentissage de langues ! Les débutants sont les bienvenus ! Pour participer, il suffit simplement de se présenter au Pub Les Jacobins et de rechercher les organisateurs et les tables de discussion (ou repérer les drapeaux sur les tables). Vous serez ensuite accueilli par un organisateur qui vous expliquera le fonctionnement vous invitera à rejoindre une table. On espère vous y voir ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 20:30:00

fin : 2024-06-25

7 Rue des Armuriers

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

