Le Café des Histoires Sauveterre-de-Béarn, samedi 30 mars 2024.

Le Café des Histoires Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Nouvelle saison pour le rendez-vous des parents et de leurs petits de zéro à trois ans.

Avec Céline, de la Compagnie Le Chant des Histoires et Virginie de l’association Les P’tits Lutins, Relais d’assistantes maternelles et lieu d’accueil enfants / parents. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

2 Rue Léon Bérard

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lepiceriesansfin.org

