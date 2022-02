Le Café des enfants à Fives médiathèque de Fives Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le Café des enfants à Fives médiathèque de Fives, 26 février 2022, Lille. Le Café des enfants à Fives

du samedi 26 février au samedi 26 mars à médiathèque de Fives

Jeux et ateliers autour des livres …des surprises concoctées par le Café des enfants – Pour les enfants à partir de 2 ans et leurs parents – D’autres événements proposés par le réseau de la bibliothèque municipale de Lille : bm-lille.fr BMdelille (Facebook) bibliotheques.lille (Instagram)

Sur inscription

Jeux en famille médiathèque de Fives 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T17:00:00;2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque de Fives Adresse 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille Ville Lille lieuville médiathèque de Fives Lille Departement Nord

médiathèque de Fives Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Le Café des enfants à Fives médiathèque de Fives 2022-02-26 was last modified: by Le Café des enfants à Fives médiathèque de Fives médiathèque de Fives 26 février 2022 lille médiathèque de Fives Lille

Lille Nord