Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Le café des astucieux – des clés pour réduire vos déchets au quotidien ! Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Le café des astucieux – des clés pour réduire vos déchets au quotidien ! Vire Normandie, 6 octobre 2021, Vire Normandie. Le café des astucieux – des clés pour réduire vos déchets au quotidien ! 2021-10-06 – 2021-10-09

Vire Normandie Calvados Vire Normandie Le SEROC organise un événement autour de la réduction des déchets, pendant les Semaines Européennes du Développement Durable, du 22 septembre au 9 octobre 2021. Il s’agit du Café des astucieux – des clés pour réduire vos déchets au quotidien ! Sous… dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu Vire Normandie Adresse Ville Vire Normandie lieuville 48.87247#-0.91394