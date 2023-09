Le café de Louise Bibliothèque Louise Michel Paris, 23 septembre 2023, Paris.

Le samedi 06 janvier 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 16 décembre 2023

de 11h00 à 12h30

Le samedi 25 novembre 2023

de 11h00 à 12h30

Le samedi 04 novembre 2023

de 11h00 à 12h30

Le samedi 14 octobre 2023

de 11h00 à 12h30

Le samedi 27 janvier 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 17 février 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 16 mars 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 06 avril 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 27 avril 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 25 mai 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 15 juin 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 06 juillet 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Ne ratez pas le Café de Louise, notre rendez-vous littéraire mensuel et convivial !

Vous avez lu un livre et vous avez envie d’en parler ?

Vous avez vu un film, fait une expo et vous mourrez d’envie

d’en discuter ?

Le café de Louise est fait pour vous, et par vous !

Pas de lecture imposée, mais un peu plus d’1h de causerie autour

d’un café ou d’un thé à propos de vos lectures dans une ambiance bienveillante

et décontractée.

Ici, pas de « mauvais genre », on parle autant de

nouveautés que de classiques, de polars que de SF, de BD que d’essais, de sorties

culturelles que de films de série B ou de chefs d’œuvres incontournables du

cinéma.

Vous l’avez

compris, le café de Louise est le rendez-vous idéal pour prendre un café,

échanger sur vos lectures ou simplement tendre l’oreille…

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

Contact : +33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr https://twitter.com/biblouisemichel https://twitter.com/biblouisemichel

