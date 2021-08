Paris Bibliothèque Rainer Maria Rilke île de France, Paris Le café de l’imaginaire Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le café de l’imaginaire Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 11h à 12h30

gratuit

Science-fiction, fantasy, fantastique : les genres de l’imaginaire sont à l’honneur ! Que vous soyez franchement calés ou totalement novices, voire simplement curieux, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Consacré aux genres de l’imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique, ce café permet d’échanger sur vos lectures, découvertes , coups de cœur ou coups de griffe dans le domaine. Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

4, 6 : Raspail (606m) 6 : Saint-Jacques (709m) 38 ; 83 ; 91 B station Port-Royal

Contact :bibliotheque Rainer Maria Rilke 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr http://equipement.paris.fr/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672 https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques

Date complète :

2021-09-25T11:00:00+02:00_2021-09-25T12:30:00+02:00

Paul Kidby

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke Adresse 88 Ter boulevard de Port-Royal Ville Paris lieuville Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris