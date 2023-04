TAKES TWO TO TANGO – Au Café de l’Ancre le café de l’ancre, 29 avril 2023, Loperhet.

TAKES TWO TO TANGO – Au Café de l’Ancre Samedi 29 avril, 20h30 le café de l’ancre Participation au chapeau

TAKES TWO TO TANGO

Deux voix hors norme qui vous racontent des histoires, une guitare électrique qui passe par les plaines du Midwest, les gros sons rock, le blues des bars sombres et une guitare acoustique laissant toute sa place à la voix. Le tout accompagné de beat et autres résonnances électros. Entre Tarantino et O’Brother…

Au Café de l’ancre à 20h30.

Pour manger : Planche de charcuterie de la ferme de keriguy et fromage de Creg de la ferme de trevarn – Rillette bio de morlaix – Tartare d’algue d’AlogoMan.

A bientôt !

le café de l'ancre 60 kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T20:30:00+02:00 – 2023-04-29T21:30:00+02:00

TAKES TWO TO TANGO – Blues Country-Folk

takes two to tango