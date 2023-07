SAVE THE QUEEN Le Café de la Plage Maurepas, 25 novembre 2023, Maurepas.

SAVE THE QUEEN Samedi 25 novembre, 20h30 Le Café de la Plage Tarif Plein: 12€ / Tarif réduit: 9€ / Tarif Pass: 7€

A la salle le Café de la Plage

Bar sur place

En 1ère partie Best of Police

Vous aimez QUEEN ? Eux aussi.

SAVE THE QUEEN, ce sont 5 musiciens franciliens qui ont prêté allégeance à la reine moustachue Freddie Mercury et à son groupe de légende. Ils ont juré de servir avec respect ce répertoire indémodable, aussi bien les tubes planétaires (Bohemian Rhapsody, We will rock you, Don’t Stop Me Now, Another one bites the Dust, …) que les pépites qui raviront les amateurs (Now I’m here, Keep Yourself Alive, Love of my Life, …). Plutôt que de tenter de copier l’inimitable, SAVE THE QUEEN axe ses reprises sur les énergiques versions distillées par le groupe en concert, pour faire humer aux spectateurs (en toute humilité) le parfum rock n’roll d’un concert de QUEEN.

Le Café de la Plage Rond point Jean Moulin 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

