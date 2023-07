UMLAUT SMALL BAND Le Café de la Plage Maurepas Catégories d’Évènement: Maurepas

UMLAUT SMALL BAND
Vendredi 17 novembre, 20h30
Le Café de la Plage
Tarif plein: 12€ / Tarif réduit: 9€ / Tarif Pass: 7€
A la salle le Café de la Plage

En 1ère partie l’Atelier jazz du conservatoire de Maurepas

Umlaut Small Band joue Mary Lou Williams

Ce sextet présente un programme consacré à la musique de la pianiste Mary Lou Williams, grande dame du jazz, créatrice prolifique, perméable aux différentes mutations du jazz sur près de 50 ans. Proche des jeunes musiciens, résolument active malgré le sexisme et racisme ambiants, elle resta toute sa vie dans l’ombre de ceux dont elle fut pourtant l’associée ou la mentore.

Spectacle en coréalisation avec le Théâtre national de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
Le Café de la Plage
Rond point Jean Moulin 78310 Maurepas

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

