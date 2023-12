BISTRO DISTRO / Café de la Plage / Brest Le Café de la plage – Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère BISTRO DISTRO / Café de la Plage / Brest Le Café de la plage – Brest Brest, 9 décembre 2023, Brest. BISTRO DISTRO / Café de la Plage / Brest Samedi 9 décembre, 13h00 Le Café de la plage – Brest ▶▶▶ BISTRO DISTRO ◀◀◀

SAMEDI 09 DECEMBRE – de 13h jusqu à l’apéro

au Café de la Plage – Brest Présence de distros et labels locaux, underground DIY, axés sur le Punk, PostPunk, Crust, Deathmetal, Stoner, Grind & co… Surtout VINYLES mais aussi K7 & CD avec:

★ Senseless Act Of Anger

★ Symphony of Destruction // symphonyofdestruction.bandcamp.com

★ World Eater // worldeaterrecords.bandcamp.com

★ Totem Cat Records (tbc) // totemcatrecords.bandcamp.com

A disposition sur place, points d’écoute: platine vinyles Le Café de la plage – Brest 32 Rue Massillon, 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne [{« link »: « http://symphonyofdestruction.bandcamp.com »}, {« link »: « http://worldeaterrecords.bandcamp.com »}, {« link »: « http://totemcatrecords.bandcamp.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T13:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-09T13:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Le Café de la plage - Brest Adresse 32 Rue Massillon, 29200 Brest Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville Le Café de la plage - Brest Brest latitude longitude 48.397195;-4.4792

Le Café de la plage - Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/