ONE STEP BEHIND!!! Le Café de la plage – Brest, 3 février 2023, Brest.

Vendredi 3 février 2023, 18h00

Entrée libre

Venez Skanker aux sons des bonnes vibrations de musique jamaïcaine des 60’s et de la Soul. Le Café de la plage – Brest 32 Rue Massillon, 29200 Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère Bretagne

2023-02-03T18:00:00+01:00

2023-02-03T22:00:00+01:00

