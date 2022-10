Concert street punk / hardcore Le Café de la plage – Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Concert street punk / hardcore Le Café de la plage – Brest, 9 novembre 2022, Brest. Concert street punk / hardcore Mercredi 9 novembre, 19h00 Le Café de la plage – Brest

Entrée libre

Concert street punk / hardcore Le Café de la plage – Brest 32 Rue Massillon, 29200 Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère Bretagne [{« link »: « https://messtheterribles.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://gruntgrunthc.bandcamp.com/releases »}] Mess (Street Punk – Mexique) : En seulement quelques Ep, les mexicains se sont fait connaître rapidement grâce à leur street punk fortement influencé par Blitz et les groupes anglais de la même époque! A écouter ici: https://messtheterribles.bandcamp.com/ Grunt! (HxC – Rennes) : Tout nouveau groupe influencé par le hardcore type Boston, ils viennent d’enregistrer une démo à écouter là: https://gruntgrunthc.bandcamp.com/releases Entrée : Prix libre (merci d’être généreux pour défrayer correctement les groupes)

19h

Au Café De La Plage (32 Rue Massillon, 29200 Brest)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T19:00:00+01:00

2022-11-09T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Le Café de la plage - Brest Adresse 32 Rue Massillon, 29200 Brest Saint-Martin Ville Brest lieuville Le Café de la plage - Brest Brest Departement Finistère

Le Café de la plage - Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Concert street punk / hardcore Le Café de la plage – Brest 2022-11-09 was last modified: by Concert street punk / hardcore Le Café de la plage – Brest Le Café de la plage - Brest 9 novembre 2022 Brest Le Café de la plage - Brest Brest

Brest Finistère