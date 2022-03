LE CAFÉ DE LA LUCIOLE – DÉSIR D’ENFANT : QUAND LA SCIENCE PERMET LA NAISSANCE – PMA Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Martin-de-Londres

LE CAFÉ DE LA LUCIOLE – DÉSIR D'ENFANT : QUAND LA SCIENCE PERMET LA NAISSANCE – PMA Saint-Martin-de-Londres, 11 mars 2022, Saint-Martin-de-Londres.

2022-03-11 – 2022-03-11

Saint-Martin-de-Londres Hérault Saint-Martin-de-Londres LE CAFE DE LA LUCIOLE – Désir d’enfant : quand la science permet la naissance PMA

Soirée Débat Vendredi 11 mars 2022 – 20h45 Salle des Rencontres à Saint-Martin-de-Londres

Gynécologue : N. Ranisavlievic

Psychologue : S. Barrau

Biologiste : F. Barry Soirée animée par le Foyer Rural de Saint Martin de Londres

