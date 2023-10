SASO LE CAFE CITOYEN Lille, 25 novembre 2023, Lille.

SASO Samedi 25 novembre, 21h00 LE CAFE CITOYEN

SaSo traverse sa route nourrie de rock et de folk depuis 2011, accompagnée ou en solo. Pour ce concert à Bars Bars, elle présente une première recherche autour d’un nouveau répertoire, en cours de création, avec sa guitare et son accordéon, sa voix qui vibre et des extraits de créations sonores, des machines pour bidouiller en live une pièce traversée de ses poèmes, de sa voix et celles des autres, et de musique composée pour l’occasion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

folk rock