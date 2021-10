Lille Chez Djouheur Lille, Nord Le café-brioche Chez Djouheur ! Chez Djouheur Lille Catégories d’évènement: Lille

Le café-brioche Chez Djouheur ! Chez Djouheur, 27 octobre 2021, Lille. Le café-brioche Chez Djouheur !

du mercredi 27 octobre au mercredi 3 août 2022 à Chez Djouheur

Les mercredis matins Chez Djouheur : c’est le café-brioche ! Restez à l’écoute, certains mercredis matins seront thématiques et nous accueillerons à ces occasions des invitées !

GRATUIT ET SANS RÉSERVATION

Autour d’un café, d’un thé et d’une part de brioche, nous vous invitons chaque mercredi matin à venir nous rencontrer et découvrir le le local de Chez Djouheur ! Chez Djouheur 83 rue Pierre Legrand, 59800, Lille Lille Fives Nord

2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T12:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T12:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T12:00:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T12:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T12:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T12:00:00;2022-01-05T09:00:00 2022-01-05T12:00:00;2022-01-12T09:00:00 2022-01-12T12:00:00;2022-01-19T09:00:00 2022-01-19T12:00:00;2022-01-26T09:00:00 2022-01-26T12:00:00;2022-02-02T09:00:00 2022-02-02T12:00:00;2022-02-09T09:00:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T12:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T12:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T12:00:00;2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T12:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T12:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T12:00:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T12:00:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T12:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T12:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T12:00:00;2022-06-01T09:00:00 2022-06-01T12:00:00;2022-06-08T09:00:00 2022-06-08T12:00:00;2022-06-15T09:00:00 2022-06-15T12:00:00;2022-06-22T09:00:00 2022-06-22T12:00:00;2022-06-29T09:00:00 2022-06-29T12:00:00;2022-07-06T09:00:00 2022-07-06T12:00:00;2022-07-13T09:00:00 2022-07-13T12:00:00;2022-07-20T09:00:00 2022-07-20T12:00:00;2022-07-27T09:00:00 2022-07-27T12:00:00;2022-08-03T09:00:00 2022-08-03T12:00:00

