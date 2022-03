LE CADRE NOIR, NOUVEAU SPECTACLE AU GALAXIE Amnéville Amnéville Catégories d’évènement: Amnéville

Moselle

LE CADRE NOIR, NOUVEAU SPECTACLE AU GALAXIE Amnéville, 22 avril 2022, Amnéville. LE CADRE NOIR, NOUVEAU SPECTACLE AU GALAXIE RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Amnéville

2022-04-22 15:30:00 – 2022-04-23 RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS

Amnéville Moselle Amnéville Le Cadre Noir nous plonge au cœur de son nouveau spectacle avec une mise en scène inédite ! Le choix du décor, des lumières et de la musique est spécialement créé pour l’occasion. En principale narratrice de ce voyage onirique le long de ses rives, la Loire se fait majestueuse. Elle retrace l’épopée du Cadre Noir et de l’Equitation de tradition française en 17 tableaux. Illustrés par l’idée d’une journée intemporelle de l’aube au crépuscule, les tableaux s’enchaînent pour un spectacle magique, unique au monde. accueil@le-galaxie.com +33 3 87 70 28 29 http://www.le-galaxie.fr/LE-CADRE-NOIR-DE-SAUMUR IFCE

RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Amnéville

dernière mise à jour : 2021-01-07 par DESTINATION AMNEVILLE

Détails Catégories d’évènement: Amnéville, Moselle Autres Lieu Amnéville Adresse RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Ville Amnéville lieuville RUE DES ARTISTES LA CITÉ DES LOISIRS Amnéville Departement Moselle

Amnéville Amnéville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amneville/

LE CADRE NOIR, NOUVEAU SPECTACLE AU GALAXIE Amnéville 2022-04-22 was last modified: by LE CADRE NOIR, NOUVEAU SPECTACLE AU GALAXIE Amnéville Amnéville 22 avril 2022 Amnéville Moselle

Amnéville Moselle