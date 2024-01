Les matinales du Cadre noir Le Cadre noir de Saumur Saumur, jeudi 22 février 2024.

Les matinales du Cadre noir Cette présentation équestre d’une heure illustre le travail et les

objectifs des jeunes chevaux du Cadre noir. 22 février 31 octobre Le Cadre noir de Saumur Entrée sous réservation des billets

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T10:30:00+01:00 – 2024-02-22T11:30:00+01:00

Fin : 2024-10-31T10:30:00+01:00 – 2024-10-31T11:30:00+01:00

Le Cadre noir de Saumur avenue de l’école nationale d’équitation Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 53 50 80 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.cadrenoir@ifce.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cutt.ly/qwLx8k4O »}]

équitation patrimoine

© B.Lemaire / IFCE